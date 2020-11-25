مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع؛ وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بُعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون، واعتمدت تقريرها في شأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

وأكد حرص اللجنة، خلال مناقشة مشروع القانون، على عقد لقاءات مع جميع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع، في إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، منوهاً بأن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على بنود مشروع القانون حسب نتائج لقاءاتها مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها.