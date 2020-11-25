إعادة تشغيل «السكوتر الكهربائي» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إعادة تشغيل خدمة السكوترات الكهربائية، بالتعاون مع شركة «فينيكس» FENIX، وذلك من خلال نشر 200 سكوتر سياحي في 10 مواقع حيوية مختلفة، ويعد مشروع وحدات التنقل المصغرة ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية المعتمدة للمشاريع المستحدثة للعام 2020 – 2025.

وقال محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل: إن تدشين مشروع السكوتر السياحي صديق البيئة سيعزز نظام التنقل المرن في الإمارة، ويوفر خدمة التنقل إلى الوجهات بأسرع وقت ممكن، خاصة للوجهات القصيرة وبتكاليف مخفضة، حيث يمكن استخدامه بشكل ترفيهي أو بغرض التنقل، مع الحرص على إجراء عمليات الصيانة ووضعها في مواقعها بشكل يومي عن طريق تخصيص فريق ميداني، وقد أكدت FENIX على اتباعها تدابير السلامة خلال جائحة كوفيد- 19، عبر إجراء عمليات التعقيم المستمرة للأسطول، إضافة إلى أن جميع السكوترات التي توفرها مؤمنة تأميناً شاملاً وتتميز بميزات السلامة المتطورة والمزودة -ولأول مرة- بأجهزة التعقيم الشخصية لضمان أعلى مستويات السلامة للمستخدمين.

كما شدد على ضرورة التزام مستخدمي السكوتر الكهربائي باشتراطات السلامة التي حددتها الهيئة مثل عدم تجاوز السرعة المحددة التي لا تزيد عن 20 كيلومتراً للساعة، وألا يقل عمر المستخدم عن 14 عاماً، وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.