ترخيص 33 ساحة مواقف استثمارية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إصدار ترخيص إنشاء 33 ساحة مواقف استثمارية جديدة في مناطق مختلفة من المدينة، وتجديد ترخيص 155 ساحة أخرى قائمة منذ بداية العام الجاري استمراراً لجهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، حيث تهدف البلدية من هذه الساحات إلى توفير المواقف بصورة مستمرة، وإضافة المرونة في اختيار مواقع الوقوف.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن هناك 300 ساحة مواقف استثمارية في مدينة الشارقة مرخصة من قبل البلدية، ويتم الإشراف عليها من قبل إدارة المواقف العامة، تحتوي على ما يقارب 20 ألف موقف، وتوفر للمتعاملين إمكانية الوقوف بها مقابل رسوم سواء بالساعات أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، بصورة تعزز من المظهر الحضاري، وتساهم في الحفاظ على مركبات المتعاملين من تعرضها لأية أضرار نتيجة الوقوف العشوائي في الساحات الترابية، كما تساهم بتخفيض عدد الساحات الترابية العشوائية.

من جانبه، أوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن ساحات المواقف الاستثمارية يتم ترخيصها من قبل البلدية وفق مجموعة من المعايير والشروط، تشمل استيفاء متطلبات التشغيل من قبل الدوائر الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الأخرى الخاصة بالبلدية كعقد الإيجار المصدق وتهيئة ورصف الساحة وتخطيط المواقف بها، بناءً على التصميم الذي تم اعتماه للساحة منذ بداية تقديم الطلب، وتوفير غرفة حراسة بمواصفات موحدة ومعتمدة من قبل البلدية، وإلزام الموظفين بها بارتداء سترة السلامة.

ونوّه أبو غازيين إلى أنه يتم منح المؤسسة أو المستثمر تصريحاً لممارسة هذا النشاط التجاري وتركيب لوحة إرشادية توضح اسم المنشأة وأعداد المواقف والرسوم، كما تقوم البلدية بحماية هذه المنشآت من عمليات سوء الاستغلال كالوقوف لفترات طويلة دون سداد الرسوم أو الوقوف الخاطئ أو الصعود فوق الأرصفة للدخول لهذه الساحات.