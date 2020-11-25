«كهرباء الشارقة» تنفذ 7 محطات توزيع جديدة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إضافة 3 محطات توزيع بجهد 132 كيلو فولت تشمل محطات واسط وتلال والطي، كما كشفت الهيئة عن الانتهاء من تنفيذ عدد 4 محطات فرعية بجهد 33 كيلو فولت في مناطق الرحمانية والصناعية 5 والصجعة، وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة بجهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى دخول محطة الجادة بجهد 132 إلى الخدمة خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المحطات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية في كافة المناطق ومواكبة التوسعات العمرانية والصناعية في مختلف المناطق التي تشهدها إمارة الشارقة، مما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، منوهاً بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بنسبة تصل إلى 7%.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي، أن الفرق الفنية بالهيئة تتابع تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات البيئية والجودة، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات.