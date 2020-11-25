إطلاق مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب

دبي (الاتحاد)

أطلق اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وأحمد عبدالكريم اهلي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في بلدية دبي، وتوحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب بمنطقة نايف، بحضور العميد راشد الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد عارف بوشقر مدير إدارة أمن المنشآت، والرائد أحمد خليفة المزينة رئيس قسم الأسواق التجارية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وليلى سهيل رئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

ورفع اللواء الغيثي وتوحيد عبد الله، الستار عن مُجسم «الباركود» الخاص بتحميل المشروع على الهواتف الذكية، والمتوافر على مداخل سوق الذهب وفي مركزه، ويستطيع من خلاله السياح ومرتادو السوق الوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي يوفرها السوق ومن أبرزها تسهيل الوصول إلى المحلات التجارية إلى جانب مساعدة مرتادي السوق في التواصل مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبلاغات عبر أرقام التواصل المُخزنة في الباركود.

وأكد الغيثي أن إطلاق مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا واستخدام التقنيات الذكية في العمل، ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي في التحول الذكي والاستفادة من الأنظمة الذكية في دعم العمل في المجال الأمني بالتعاون مع الشركاء الخارجيين لجعل مدينة دبي الأكثر أمناً وسلامة بخدمات مُبتكرة ذكية، وفي إطار الاستغلال الأمثل للأنظمة الذكية في تقديم الخدمات المطورة لمرتادي سوق الذهب والمساهمة في إبراز سوق دبي كأحد أهم معالم الجذب السياحي في الإمارة.

وأشار إلى أن مشروع الاستعلام الذكي جاء بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أثناء تفقده منطقة السوق، حيث أكد معاليه على أهمية توفير خدمة ذكية في السوق تُمكن السياح من التعرف على المحال التجارية وطرق الوصول إليها بسهولة ويسر إلى جانب توفير قناة ذكية لهم لتقديم الشكاوى والاقتراحات لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين في منطقة السوق وهو ما يعزز من توفير الخدمات الشرطية لهم وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والسعادة.

ومن جانبه، أكد توحيد عبد الله، أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تربطها علاقة قوية جداً مع القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تساهم في توفير الخدمات في سوق الذهب بطريقة ذكية ومُبتكرة، مشيراً إلى أن المجموعة أطلقت منذ 26 عاماً حملتها للمساهمة في أن تكون دبي مدينة الذهب، ومنذ ذلك الوقت تُعد شرطة دبي شريكاً استراتيجياً في هذا المجال الهام.

ولفت إلى أن مشروع الاستعلام الذكي سيساعد السياح والزوار لمنطقة سوق الذهب في الحصول على كافة الخدمات بطريقة ذكية وتمكينهم من التنقل والوصول إلى المحال التي يرغبون في التوجه إليها بسهولة ويسر، إلى جانب التعرف على المعروض من المجوهرات والحصول على كافة المعلومات الشرطية والخاصة بحماية المستهلك.