محمد بن راشد يبارك لخادم الحرمين فوز وزارة التجارة السعودية بجائزة التميز الحكومي العربي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأربعاء، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، فوز وزارة التجارة السعودية بجائزة التميز الحكومي العربي

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية.. رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية».