محمد بن راشد يبارك للفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي.

وقال سموه اليوم، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية .. استقبلنا 5000 مشاركة حكومية بحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم ..واستثنينا الامارات من المشاركة للحيادية ..واليوم نعلن النتائج."

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية. وقال سموه: "رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية".

كما بارك سموه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي. وقال سموه إن التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة.

وأضاف سموه: "نقول لكل من رشح ولم يفز استمر في التطوير.. ولكل المسؤولين الحكوميين العرب.. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم.. استقرار عالمنا العربي.. وتطور اقتصاده.. وازدهار حياته.. وبناء مستقبل أبنائه.. كله بيدكم.. مهمتكم عظيمة.. وتاريخية.. ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً.