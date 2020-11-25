"الطوارئ والأزمات" تعتمد إجراءات خاصة بالمشاركين في تجارب لقاح كورونا

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات خاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.



تبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح من بعد حصولهم على الجرعة الأولى، فيما تبدأ الإجراءات للمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ28 من حصولهم على الجرعة الثانية.



ويُميز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق الحصن، والتي تعفيهم من إجراء فحص مسحة الأنف PCR أو الليزر DPI للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، كما تعفيهم في حالة العودة من خارج الدولة من نظام الحجر الصحي المطبق وفحص مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة. ويخضع المشاركون في التجارب إلى إجراء فحوصات مسحة الأنف PCR قبل السفر إلى الإمارة من خارج الدولة وعند الوصول إليها.



أما المشاركون في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ، فيميزون بحرف E في تطبيق الحصن، وتعفيهم هذه العلامة من إجراء فحص مسحة الأنف PCR أو الليزر DPI للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، كما تعفيهم في حالة العودة من خارج الدولة من نظام الحجر الصحي المطبق.

ويخضع المشاركون في التطعيم الوطني إلى إجراءات فحوصات مسحة الأنف PCR قبل السفر إلى الإمارة من خارج الدولة وعند الوصول إليها بالإضافة إلى فحص مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة.

تسري الإجراءات الخاصة مع استمرار ظهور الحالة الخاصة المُعرّفة للمشاركين على تطبيق الحصن والمرتبطة بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين، وفقًا لشروط التجارب والتطعيم.

