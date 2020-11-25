رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس جمهورية سورينام بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تشان سانتوخي.