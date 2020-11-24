محمد بن راشد يهنئ سارة الأميري لدخولها قائمة الـ 100 امرأة ملهمة حول العالم

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، لدخولها قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود معالي سارة بنت يوسف الأميري في مجالات عدة، وقال سموه أمس، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سارة الأميري على قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020.. سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع.. ولا شيء مستحيل أمامها».