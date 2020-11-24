البواردي ووزير دفاع سلوفاكيا يبحثان علاقات التعاون الدفاعي المشترك

أبوظبي (وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع مع معالي ياروسلاف ناد وزير دفاع جمهورية سلوفاكيا، أمس عبر اتصال مرئي جرى بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، جهود البلدين الصديقين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأهمية توحيد تلك الجهود لاحتواء تداعياته، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.