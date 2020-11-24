«الإمارات للإبداع» ترسم ملامح مجتمع 2071

دبي (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للإبداع، جلسة عصف ذهني لتوليد الأفكار وتبادل الآراء ضمن «حوارات النفع العام»، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات، ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات 2071، الخطة التنموية الشاملة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

شارك في الجلسة 20 من أعضاء الجمعية وأفراد المجتمع، وخرجت بأكثر من 80 فكرة إبداعية في مختلف المجالات التنموية، ما يعزز الجهود الحكومية والمجتمعية لرسم ملامح مجتمع 2071 القائم على التنافسية والإبداع والابتكار، حيث تشكل هذه الأفكار والمقترحات، مدخلات ومبادرات وطنية ومجتمعية مهمة، تعزز الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات الجاري العمل عليها.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس جمعية الإمارات للإبداع: إن حوارات النفع العام تعزز الجهود الوطنية التنموية في عام الاستعداد للخمسين، برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة التنمية وتحقيق قفزات نوعية في دولة الإمارات حتى تكون في مقدمة دول العالم بالتنافسية على مختلف الصعد، مؤكداً أن رؤية تصميم الخمسين عاماً المقبلة للأجيال الجديدة، ترتكز إلى مبدأ تطوير الخطط والمشاريع وأساليب التفكير وصولاً إلى ما هو أفضل.

وأشار إلى أن جمعية الإمارات للإبداع حرصت على توفير حملة عبر «تويتر» واعتماد «ترند» خاص لاستطلاع آراء المواطنين والمقيمين حول الأفكار الإبداعية التنموية، والتي كان لها صدى إيجابي في دعم توجهات وأهداف الورشة بنتائج إيجابية وبنّاءة، تعزز أسلوب حياة أفضل في المستقبل.