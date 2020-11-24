«مساحات إبداعية» بمركز الشباب العربي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستكمل مركز الشباب العربي الاستعدادات النهائية لتدشين مساحات إبداعية في مقر مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غداً من قِبل معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور سفراء دول مجلس التعاون، والشيخ راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ووفد من قيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون، والممثل المقيم للأمم المتحدة ورحبت معالي المزروعي بزيارة معالي الدكتور نايف الحجرف المرتقبة، وقالت إنها تترجم رؤية الأمانة العامة وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وتمكين وإشراك الشباب كأولوية لبناء الأوطان، ومواصلة جهود التنمية عبر الاستثمار في طاقة الشباب.

شما المزروعي

وقالت معاليها: «إن افتتاح قاعة المجلس سيكون بمثابة ولادة منارة خليجية تعمل من قلب أبوظبي لخدمة الشباب الخليجي والعربي في مختلف مجالات العمل الشبابي، وستكون امتداداً لبرامج المجلس في الإمارات، كما ستتكامل خطتها التشغيلية مع خطط وبرامج ومبادرات مركز الشباب العربي».

وأكد سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، ستشكل هذه المساحة ضمن مرافق مركز الشباب العربي نقطة انطلاق لمبادرات وبرامج مبتكرة ومتخصصة تلامس أولويات شباب المنطقة، وتؤهلهم للعب دور ريادي في صناعة المستقبل الذي تتطلع إليه مجتمعاتهم.