«التقنية» تحتفي بـ 941 خريجاً بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت كليات التقنية العليا «افتراضياً» بتخريج «941» خريجاً وخريجة على مستوى فرعيها بإمارة الشارقة، حيث وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، كلمة للخريجين بهذه المناسبة، وبحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وأولياء أمورهم.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين والخريجات، مؤكداً أن تخريجهم هو مناسبة هامة للتعبير عن اعتزازهم بإنجازات الكليات والنظر إلى المستقبل بثقة واطمئنان.

وعبر معاليه عن عظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لدعمهم القوي لكليات التقنية العليا، وحرصهم على أن تكون في أعلى مستوى من الجودة والتميز.

من جانبه، هنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، الخريجين والخريجات من كليات التقنية بالشارقة «قادة الجيل الرابع»، معلناً باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (941) خريجاً وخريجة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بالشارقة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق، متمنياً لهم التوفيق في عملهم وخدمة وطنهم.

ثم أدى الخريجون والخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبروا في كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.