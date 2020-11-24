أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أبوظبي (الاتحاد)

هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً على مدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى مناطق متفرقة من الدولة، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏ ساعة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، ووصل ارتفاع الموج إلى 10 أقدام بالعمق في الخليج العربي، ويستمر إلى اليوم، وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة والتي بلغت 7.7 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 07:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الشمالية والساحلية والداخلية، مع سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والساحلية والبحر والجزر، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها 20 - 30 تصل إلى 40 كم/‏‏ ساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.