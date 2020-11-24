«القلب الكبير» تموّل تشغيل عيادة طبية في كينيا

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «القلب الكبير»، عن تمويل تشغيل عيادة طبية بقيمة 266.250 دولاراً لمدة عام، في مخيم كاكوما بمقاطعة توركانا في كينيا، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمع المحلي في منطقة كالوبايي المجاورة. وتستهدف العيادة، التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 22 ألف مستفيد من اللاجئين وسكان المجتمع المضيف، حيث يشمل التمويل تغطية نفقات برامج اللقاح الإلزامي ضد الحصبة، وشلل الأطفال والكزاز (التيتانوس) منذ الولادة ولغاية 5 أعوام، للاجئين في مخيم كاكوما والقادمين الجدد إلى المخيم من بلدة نادابال الحدودية.

ويغطي التمويل نفقات شراء المعدات واللوازم الطبية، وتنظيم العيادة للأنشطة التعليمية الصحية والفعاليات التوعوية المجتمعية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتوفير 20 شخصاً من الطاقم الطبي.

مريم الحمادي

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «يتطلب مخيم كاكوما اهتمامنا ودعمنا الكاملين، لأنه أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، وخاصة في ظل تنامي أعداد قاطنيه مع تواصل تدفق اللاجئين من مناطق جنوب السودان منذ عام 2013، فاكتظاظ المخيم باللاجئين الذين يعيشون فيه يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية مثل الملاريا، والحصبة، والكوليرا». ويحتضن مخيم كاكوما ومنطقة كالوبايي المجاورة له في مقاطعة توركانا أكثر من 196 ألف لاجئ وطالب لجوء، أي نحو 15 % من إجمالي سكان كينيا، بأغلبية من جنوب السودان والصومال، بإضافة للاجئين من 19 دولة أفريقيّة أخرى.