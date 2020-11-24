إطلاق النسخة الرقمية من «علم الدماغ التعليمي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم النسخة الرقمية من برنامج علم الدماغ التعليمي على منصة التدريب https://learningcurve.moe.gov.ae ويتضمن البرنامج خمس وحدات تدريبية، في بنية الدماغ وتكامل أجزائه والدماغ والتعلم والنوم والعاطفة والحركة والتعلم المبني على عمل الدماغ، ويقدم البرنامج تصوراً شاملاً عن بناء الدماغ البشري وتكوينه وأجزائه وتطبيقات هذا الوعي في تعاملنا مع أبنائنا وطلبتنا وكيفية تعلمهم وفقاً لطبيعة الدماغ البشري.

ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية الوعي ببنية الدماغ وعملياته، وتوظيف أحدث الاكتشافات في علم الأعصاب لتنمية التفكير وتحسين التعليم والتعلم. حيث يساعد علم الدماغ التعليمي في فهم المعلمين لآلية عمل الدماغ، وكيفية حدوث التعلم وعمل أنواع الذاكرة المختلفة، بما ينعكس في التخطيط للتدريس الاحترافي وتقديم المحتوى بشكل ذكي ورشيق، لا يثقل كاهل الدماغ، وبما يحرر القدرات الهائلة للدماغ البشري للتعامل مع المعلومات الجديدة.

ويمتاز برنامج علم الدماغ التعليمي بأنه الأول من نوعه في دول الخليج والشرق الأوسط. حيث صمم البرنامج وفق أحدث نتائج البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بعلم الأعصاب المعرفي، المنشورة في أشهر المجلات والجامعات العالمية.

ويستهدف البرنامج المعلمين باختلاف تخصصاتهم، لتمكينهم من الوعي بآليات عمل الدماغ، وطرائق تعلمه، وتوظيف ذلك في تدريسهم بما ينعكس في أداء المتعلمين باختلاف مستوياتهم التعليمية. كما يستهدف كل إداري وولي أمر، لما له من أهمية في التعامل مع مختلف جوانب حياتنا.

وتقوم فلسفة البرنامج على أنه يمكن للتعلم الفعال والبيئة الغنية بالمثيرات، أن تغير أدمغة الناس وعقولهم، وهذا هو سبيل تمكين المتعلمين من النجاح في حياتهم المستقبلية. ويتم مراجعة المحتوى التدريبي بشكل مستمر من قبل فريق تطوير البرنامج بناء على ما يستجد في نتائج الأبحاث والدراسات العالمية في علم الدماغ والأعصاب المعرفي وما ينشر من كتب ومقالات عالمية.