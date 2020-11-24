نتائج مهمة لجامعة محمد بن راشد للطب حول البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

دبي (الاتحاد)

أجرى باحثون من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة بحثية مهمة ترتكز إلى أبحاث التنميط الجيني كشفت عن عن سلالات غير معروفة سابقاً من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (مارسا) في منطقة الخليج العربي.

وتشكل النتائج الجديدة نقلة نوعية في مجال المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، التي تسبب العديد من الالتهابات البكتيرية التي يصعب علاجها لمقاومتها لعدة مضادات حيوية، وترتبط العدوى التي تسببها هذه البكتيريا بفشل العلاج، وبالتالي تسبب مضاعفات كثيرة لدى المرضى، كما أنها تطيل فترة بقاء المريض في المستشفى وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى الوفاة، فضلاً عن عبئها الاقتصادي الكبير، وتشير التقديرات حالياً إلى أن ما يصل إلى نسبة 35% من عدوى المكورات العنقودية الذهبية في دولة الإمارات، ناتجة عن المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.

وتهدف دراسة التنميط الجيني إلى تكوين فهم أفضل للتوصيف الجزيئي لسلالات المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثسلين، وانتشارها المتزايد وإيجاد أفضل الطرق لمعالجتها، وذلك بسبب عدم توفر معلومات وافية حول الخصائص الجزيئية لمستفردات هذه البكتيريا في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مقاومتها الشديدة للأدوية.

وقالت الدكتورة أبيولا سينوك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي قادت هذا البحث: « هذا البحث أظهر أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع ظهور سلالات أكثر خطراً أو مقاومة للأدوية».