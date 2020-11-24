إعادة افتتاح مراكز أصحاب الهمم بدبي

دبي (وام)

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، إعادة افتتاح مراكز أصحاب الهمم للعمل بطاقة استيعابية كاملة واستئناف الحصص الدراسية في الفصول بعد استيفاء جميع الإجراءات والمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمسؤولي «الهيئة» برئاسة الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة لمركز دبي للرعاية الخاصة «DCSN» للتأكد من جاهزية المركز وإعلان استئناف الحصص الدراسية فيه بعد التوقف الذي فرضه انتشار جائحة «كورونا».

وكشفت «الهيئة» عن أن عشرة من مراكز تأهيل أصحاب الهمم قد استكملت الإجراءات وقامت بتجهيز منشآتها لتقديم الخدمة في الفصول الدراسية، بما يتوافق مع المعايير الحكومية في هذا الشأن. وحصل خمسة منها على تصريح استئناف العودة الكاملة لتقديم الخدمات في الفصول الدراسية وتقوم المراكز الأخرى بتعزيز إجراءاتها الاحترازية لتلبية المتطلبات، والقدرة على إعادة الفتح بالشكل المطلوب. وبينت «الهيئة» أنها ستواصل الرقابة والتفتيش على المراكز لضمان معايير الصحة والسلامة.