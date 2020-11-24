«الخدمة الذكية» لتقسيط المخالفات المرورية بدبي

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مع مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي اتفاقية الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية.

وأفاد اللواء دكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بأن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية تتماشى مع استراتيجيات العمل الحكومي في إمارة دبي، والتي تهدف في مُجملها إلى تحقيق أقصى درجات السعادة للمتعاملين، والذي يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في «إسعاد المجتمع» من خلال توفير أعلى مستويات الجودة.

ومن جانبه، أشار العميد سيف محمد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، إلى أن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات تخدم المؤشر الاستراتيجي «إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية» حيث إنها تؤدي إلى ترشيد النفقات من خلال الوفر المالي في المورد البشري، والمصروفات الإدارية والتشغيلية والاستغناء عن الشيكات، حيث يبلغ الوفر المالي قيمة تقارب 1.353.103 درهم سنوياً.

من جهته، أفاد العميد حميد سالم خليفه السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للمالية رئيس فريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية بأن هذه التجربة المتميزة، تُجسد رؤية الحكومة الرامية في تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المنفعة المُتبادلة والمصالح المشتركة بينهم والشركاء على المستوى الاتحادي في مصرف الإمارات المركزي، والمحلي في بنك دبي الإسلامي ودائرة المالية بحكومة دبي حيث تم تصديق الاتفاقية من قبلها. وأكد الرائد الدكتور عبدالله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق نائب ورئيس فريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، أن هذه المبادرة جاءت بناءً على حرص شرطة دبي لتقديم أفكار ومبادرات رائدة ونادرة.

خطوات

أفاد النقيب حسين علي العبدولي، رئيس قسم تحصيل المخالفات المرورية، مدير المشروع لفريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية بأن خطوات الحصول على الخدمة تتلخص في التالي: دخول المتعامل إلى موقع تطبيق شرطة دبي ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، واختيار خدمة الخصم المباشر، يليها موافقة المتعامل على الشروط والأحكام لنظام الخصم المباشر، ومن ثم تعبئة البيانات الشخصية من رقم الحساب البنكي ورقم الهوية، وإرسال الطلب للمصرف المركزي للموافقة، ثم تقسيط المبلغ واستقطاعه شهرياً من حساب المتعامل.