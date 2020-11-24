سقوط عربي يبتز مستخدمي التواصل الاجتماعي

أم القيوين (الاتحاد)

ألقت شرطة أم القيوين القبض على شخص من الجنسية العربية، استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق خاصاً بالمحادثات في ابتزاز أشخاص آخرين وتهديدهم، محاولاً أن يخفي حقيقته باستخدامه حسابات وأرقاماً هاتفية من خارج الدولة. وأوضح المقدم مروان راشد محمد، رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن شخصاً من الجنسية العربية في العقد الثاني من عمره تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص مجهول الهوية، حيث حاول الجاني أن يخفي هويته من خلال استخدام حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية، وأرقام هواتف تعود لشركات مزودة لها من خارج الدولة لينفذ مآربه الدنيئة في ابتزاز الآخرين.

مروان راشد

وأضاف المقدم مروان، وعلى إثر هذه المعلومات، تم تشكيل فريق من المباحث الإلكترونية، وتمكن بسرعة قياسية من تحديد هوية الشخص ومحل إقامته، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض على المتهم في مقر سكنه.