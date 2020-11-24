توعية للأطفال من شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة، لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية توعوية للأطفال في مركز كيدزانيا بدبي مول، حيث تم تقديم التوعية الأمنية للأطفال بطريقة مُبسطة.

وقال الرائد علي يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية: إن الفعالية تأتي في إطار البرامج التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية لتوعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ومنهم شريحة الأطفال، من أجل تعزيز الثقافة الأمنية لديهم، ورفع مستوى الوعي من خلال طرق توعوية مُبسطة. وأكد الملازم أول خالد الحاي أن الفعالية التوعوية تضمنت توعية الأطفال في مجال الحذر من الغرباء وعدم الموافقة على طلباتهم أو الحديث معهم.