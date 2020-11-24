حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 49 سجيناًً بمناسبة اليوم الوطني

عجمان (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 49 سجيناً أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لقيام اتحاد دولة الإمارات. يأتي أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة اليوم الوطني بعودة النزلاء إلى أسرهم.

من جانبه، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم. وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلاً إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم. وأعرب اللواء النعيمي عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن. وأكد أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.