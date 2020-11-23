«لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم» يكرّم 6 عالمات خليجيات

دبي (الاتحاد)

يواصل «برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم»، للعام السابع على التوالي، بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تكريم العالمات العربيات من دول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لأبحاثهن المتميزة في مجالات علوم الحياة والكمبيوتر والرياضيات والعلوم الفيزيائية.

وتُعتبر هذه المبادرة الإقليمية جزءاً من برنامج «لوريال - اليونسكو» العالمي، الذي قام بتكريم أكثر من 3400 باحثة علمية بارزة منذ انطلاقته قبل 22 عاماً.

منح البرنامج هذا العام 6 فائزات في فئتي الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه والباحثات من طلاب الدكتوراه، حيث حصلت كل من الدكتورة لما العبدي «السعودية»، والدكتورة إسراء مرعي «قطر»، والدكتورة مريم طارق خليل الهاشمي «الإمارات» على منحة تقديرية بقيمة 20 ألف يورو لكل منهن عن فئة الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه، في حين تلقت كلٌ من أسرار دمدم «السعودية» ودانة ظاهر «الإمارات» ومينا العاني «الإمارات» منحة قدرها 8 آلاف يورو لكل منهن عن فئة الباحثات من طلاب الدكتوراه.

وحظي البرنامج بدعم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة للسنة الثانية على التوالي.

وقالت معاليها: «تلعب المرأة دوراً حيوياً في تعزيز جهود البحث العلمي، وقد تنامى هذا الدور بشكل كبير في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي كان له تأثير مباشر على جميع المجالات ومختلف جوانب الحياة في المجتمع، وكان للمرأة الباحثة والعالمة دور رئيسي في إيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية وفق مناهج علمية قائمة على البحوث والتجارب والابتكار».

من جهته، قال ريمي شادابو، المدير الإداري لـ«لوريال الشرق الأوسط»: «إن الدورة السابعة من برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم تُعد هذا العام حدثاً استثنائياً بالنسبة إلينا، ففي حين نحتفي بأولئك النساء المتميّزات وأبحاثهن، فإن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء أيضاً على الحاجة إلى نهج متنوع لحلول العصر الحديث».

ومن جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يشرّفنا أن نتشارك مع برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم للعام الثاني على التوالي، ونود أن نهنئ الفائزات في عام 2020 على إنجازاتهن المتميزة، كما نتطلع للمزيد من مآثرهن في المستقبل».

الفائزات

الفائزات في عام 2020:

فئة الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه:

الدكتورة لما العبدي «المملكة العربية السعودية»: تقديراً لأبحاثها حول الكروماتين وتنظيم الجينات، مشروع فقدان البصر.

الدكتورة إسراء مرعي «قطر»: تقديراً لأبحاثها حول تطوير منصات ثلاثية الأبعاد لفحص أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية بوساطة خلايا السلف البطانية لدم الحبل السري.

الدكتورة مريم طارق خليل الهاشمي «الإمارات العربية المتحدة»: تقديراً لأبحاثها حول المواد التحفيزية المهندسة للإنتاج المستدام للمواد الكيميائية.

فئة الباحثات من طلاب الدكتوراه:

أسرار دمدم «المملكة العربية السعودية»: تقديراً لأبحاثها حول تصميم وتصنيع منصة إلكترونية من السيليكون قابلة لإعادة التشكيل لأجهزة القلب المستقبلية.

دانة ظاهر «الإمارات العربية المتحدة»: تقديراً لأبحاثها حول دور إعادة البرمجة الأيضية في حساسية سرطان الثدي للعلاج الكيميائي والعلاج المناعي.

مينا العاني «الإمارات العربية المتحدة»: تقديراً لأبحاثها حول طريقة علاجية جديدة لالتهاب الدماغ والنُخاع المناعي الذاتي التجريبي على الفئران.