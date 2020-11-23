مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس على مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف كون اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.

وترأس الاجتماع محمد سالم الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة بحضور عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء أحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي وعلي سيف النداس إلى جانب أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس والمستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وآمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات.

وبحثت اللجنة مواد مشروع القانون بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس ومناقشة أهداف هيئة الشارقة للمتاحف الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من ارتقاء بالمتاحف، ووضع السياسات العامة للمحافظة على المتاحف في إمارة الشارقة وإدارتها والترويج لها.