إطلاق مشروع جمع الملابس المستعملة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، مشروع جمع الملابس المستعملة، وحددت 5 أنواع يمكن التبرع بها وهي الملابس والأحذية والمفارش والسجاد والأدوات المنزلية، ويذهب ريعها لمساعدة المحتاجين.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: إنه تم تخصيص أرقام هواتف تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير سيارة تصل إلى المنازل وتستلم تبرعات الأهالي من الملابس المستعملة، لافتاً إلى أن المؤسسة لا تريد أن تحمل المتبرعين عناء البحث عن صناديق أو أمكن لوضع تبرعاتهم، فقط الاتصال واختيار الوقت المناسب لتسلم التبرع.

وأضاف أن ريع المشروع سيكون عبارة عن بطاقات معبأة برصيد من 500 إلى 1000 درهم حسب عدد أفراد الأسرة المحتاجة، ويستطيعون شراء ملابس جديدة، بالإضافة إلى ملابس للمدارس، من خلال الاتفاق مع الشركات الموردة والمحال التجارية.

وأشار إلى أن معظم الأسر لديها ملابس مستعملة، ولا تعرف كيف تتخلص منها، وبعضهم يخجل أن يذهب بها إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن المؤسسة على استعداد أن ترسل لهم سيارة وتتسلم الملابس مهما كانت كميتها أو حجمها، الأهم هو المساهمة والتبرع لمساعدة المحتاجين والفقراء.