إشادة خليجية بدور الإمارات في تعزيز العمل البرلماني

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج بدور دولة الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، والسعي إلى دعم آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر، وما حققه من إنجازات على صعيد العمل البرلماني من التواصل مع المجموعات الجيوسياسية على المستوى العالمي في الاتحاد البرلماني الدولي، وأيضاً التنسيق والتواصلِ مع البرلمان الأوروبي لعقدِ اجتماعاتٍ مشتركةٍ مع المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ خلال الفترةِ المقبلة لتعزيزِ أواصر علاقات الصداقة، والتنسيقِ في الموضوعاتِ ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين – عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، برئاسة معالي فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين.

وفي كلمته أمام الاجتماع.. قال معالي صقر غباش: «من خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماعِ الدوري الثالثَ عشرَ لرؤساءِ المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترةِ الماضيةِ، وعلى الرغمِ من تحدي انتشار فيروس كوفيد-19 قام المجلس الوطني الاتحادي من أداءِ العديدِ من المهامِ المطلوبةِ لتعزيزِ مسيرةِ الاجتماعِ الدوري، ولتأكيدِ دورِ برلماناتنا الوطنيةِ في التفاعلِ والتواصلِ مع نظرائها من المجموعاتِ البرلمانيةِ الدوليةِ على النطاقِ العالمي، حيث قام المجلس الوطني الاتحادي بالتواصلِ مع البرلمان الأوروبي لعقدِ اجتماعاتٍ مشتركةٍ مع المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ خلال الفترةِ المقبلة لتعزيزِ أواصر علاقات الصداقة، والتنسيقِ في الموضوعاتِ ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي قام أيضاً بالتواصل مع مجموعةِ أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (غرولاك) من أجلِ تعزيزِ أُطر التعاونِ المشترك مع هذه المجموعةِ الجيوسياسيةِ الهامة، والتي يمُكنُ أنْ تُمثلَ رافداً مُهماً في تأييدِ رؤى وأطروحاتِ رؤساءِ المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ في اجتماعاتِ الاتحاد البرلماني الدولي. كما هناك خطواتٍ ملموسةٍ لعقدِ ندوةٍ حول «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما بعد كوفيد-19».

وأشار معالي صقر غباش إلى أن المجلس الوطني الاتحادي حرص على تأكيدِ أهميةِ تحقيقِ رؤية الاجتماع الدوري لرؤساءِ المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ، بحيث تكونُ هذه الرؤيةُ حاضرةً بما يليقُ بها في قراراتِ المؤسساتِ البرلمانية العربيةِ المشتركة، لتعزيزِ الموقفِ الخليجي المُشترَك إزاء القضايا العربيةِ التي تُمثلُ المجالَ الرئيسي لأمنِنا الخليجي. وقال معاليه: إذا كنا قد حققنا خطواتٍ على الطريق، فإنَّ القادمَ من تلك الخطواتِ سيكون أفضلَ بتعاوننا وبعملنا الدائم والجاد وبتوفيق من المولى سبحانه وتعالى.

وقال معاليه: يسرني أن أعربَ لكم جميعاً عن خالص سعادتي بهذا اللقاءِ الذي يجمعُنا بصفتنا ممثلي شعوب دول خليجنا العربي، ليؤكدَ من جديدٍ أن لقاءاتِ الإخوةِ التي تجمعُنا هي رصيدٌ وزادٌ لنا في استمرار ما يربطُ بيننا من روابطٍ نسجتها تجارب ُالتاريخ التي عشناها معاً، وتؤكدُها آمال ُالمستقبل ِالتي تجمعنُا حولها في غدٍ واعدٍ لشعوبِ منطقتنا، وفي ظلِ قيادةٍ رشيدةٍ تقودُ تلك الشعوبَ نحو الخير ِوالاستقرارِ والرفاهيةِ. كما أودُ الإشادةَ بحُسن التنظيمِ والترتيبِ لهذا الاجتماعِ الذي يرجعُ الفضلُ فيه بالتأكيدِ لمجلسِ النوابِ في مملكةِ البحرين الشقيقة، وللأمانةِ العامة لمجلس التعاون الخليجي، فلهم منا جميعاً كلُ الشكرِ والتقديرِ والثناءِ على ما بذلوه من جهدٍ في هذا الأمرِ.

وقال معاليه: إذا كان لقاؤنا اليوم َيمثلُ أولَ لقاءٍ يجمعنا معاً بعد أنْ فقدت الكويت الشقيقة أميرَ الإنسانية المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وبعد أنْ فقدت البحرين الشقيقة المغفور له عميدَ رؤساء الوزراء العرب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، فإننا نُكررُ أحر التعازي لرؤساء وأعضاء وفود الدولتين الشقيقتين، وندعو الله أنْ يشملَ بكلِ أسبابِ النجاحِ والتوفيقِ القيادات التي تولت مقاليدَ السلطةِ لخدمةِ أوطانها بعد الفقيدين العزيزين على قلوبنا جميعاً.

وقال معاليه في ختام كلمته: أدعو الله أنْ نظلَ على عهدنا دوماً أوفياء لشعوبنا، مخلصين لقياداتِ دولنا، قادرين على أنْ نسيرَ إلى الأمامِ، آملين مُطمئنين في أنَّ تلاحمَ شعوب الخليج العربي مع قيادتها هي طريقُ الأمنِ والاستقرار لغدٍ مُشرقٍ بعونِ الله وتوفيقِه. ومع خالصِ التمنياتِ والثقةِ الكبيرةِ في قُدرةِ مملكة البحرين الشقيقة، كعهدِنا بها دائماً، لخدمةِ العمل البرلماني في دولِ الخليج العربية خلال رئاستِهم للاجتماع ِالدوري الرابعَ عشرَ لرؤساءِ المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ، واللهُ المُوفقُ والمستعانُ.