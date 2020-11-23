«الشارقة الإنسانية» تكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم

دبا الحصن ( الاتحاد)

بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اختتمت مسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم تحت شعار ( بحفظي لقرآني أرتقي بوجداني )، في دورتها السادسة لمجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم.

وفي كلمة للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أشادت بالالتزام السنوي لمجلس أولياء أمور دبا الحصن، وحرصهم على استمرار هذه المسابقة على حفظ القرآن الكريم للطلبة من ذوي الإعاقة وتطويرها سنوياً، من خلال زيادة أعداد المشاركين فيها وشمولها إمارات الدولة كافة.

وتم تكريم الفائزين في المسابقة، وجاء على النحو التالي: في الفئة الأولى فاز بالمركز الأول الطالب محمد النقبي من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبالمركز الثاني الطالب يوسف محمد من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع كلباء، وبالمركز الثالث الطالب زايد محمد من أفراد المجتمع.

أما في الفئة الثانية: فقد فاز بالمركز الأول الطالب محمد سراج الدين من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالشارقة، وبالمركز الثاني الطالب عبدالله عبد الستار من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالشارقة، وبالمركز الثالث الطالبة ماريه رستم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الشارقة.