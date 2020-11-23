27 ألف مشارك في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بلغ إجمالي المشاركين في ورش السبت، بعنوان: «الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، 27 ألفاً و297 مشاركاً من مختلف العاملين بوزارة التربية وأفراد المجتمع، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة الرابعة لحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و28 مؤسسة اتحادية ومحلية، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تهدف إلى التصدي لظواهر التنمر الإلكترونية بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه، وتوضيح العلاقة بين «كوفيد- 19» والتنمر الإلكتروني وطرق التدخل الصحيحة، وتوضيح دور العاملين في المؤسسات التعليمية في قيادة برامج الوقاية من التنمر وشهدت الورش إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الأسر وأفراد المجتمع، حيث ناقشت الفعاليات عدة محاور، في المحور الأول التنمر الإلكتروني وكيف يمكننا مواجهته، والذي يعمل على تحقيق جملة من الأهداف: من بينها التعرف على أسباب التنمر الإلكتروني ونتائجه على الأفراد والمجتمع، والاستفادة من الأبحاث العلمية والدراسات التي تحدد طرق مواجهة التنمر الإلكتروني، ودعم المجتمع المحلي ضمن الجهود المبذولة فيه لحل ظاهرة التنمر الإلكتروني، للمحافظة على مجتمعنا آمناً وأكثر وعياً بمجريات العالم الرقمي وتغيراته وآثاره.

بينما نافش المحور الثاني «دور الأسرة في التعامل مع ظاهرة التنمر»، والذي يحقق عدداً من الأهداف: منها أن يتعرف المتدربون على دور الأسرة في مكافحة ظاهر التنمر الإلكتروني، وأن يطبق المتدربون أساليب مكافحة التنمر الإلكتروني مع أسرهم وطلبتهم لرفع مستوى وعيهم بخطورته على حياتهم ومستقبلهم، وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق العمل الجماعي والمشترك بين فئات المجتمع المختلفة للوقاية من التنمر الإلكتروني وآثاره البالغة على الأسرة والأفراد.

وأفادت الوزارة بأن المحور الثالث ناقش مشكلة التنمر الإلكتروني لدى فئة الأطفال والمراهقين وتحديد طرق الوقاية منه، وذلك بهدف تعرف المشاركين على مفهوم التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي بمخاطر التكنولوجيا، وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق مفهوم التعلم الشامل لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المحور الرابع اهتم بالتنمر الإلكتروني وعلاقته بالقلق الاجتماعي، والذي يركز على جملة من الأهداف والتي تشمل التعرف على معنى التنمر الإلكتروني، والتعرف على أشكال التنمر الإلكتروني، والتعرف على وسائل التنمر الإلكتروني، والتعرف على أضرار التنمر الإلكتروني، والتعرف على طرق علاج التنمر الإلكتروني.

أما المحور الخامس، فتناول الحلول والمقترحات لظاهرة التنمر الإلكتروني، لمساعدة الأفراد والأسر على تحقيق عدة أهداف، منها تعرف المشاركين على مفهوم التنمر الإلكتروني وطرق مواجهته، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي بمخاطر التكنولوجيا الرقمية، وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق مفهوم التعلم الشامل لأفراد المجتمع.