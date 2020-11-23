تعاون بين فاطمة للعلوم الصحية و«إسعاف دبي»

دبي (وام )

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اتفاقية تعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة، بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.

وقع الاتفاقية الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المكلف، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأوضح الدكتور رياض المهيدب أن الاتفاقية ترسخ أطر تعاون الطرفين لتوفير فرص عمل لخريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث ستقوم الكلية بإلحاق الطالبات في برامج الإسعاف الطبي الطارئ للحصول على درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وفقاً لسياسة ومعايير كلية فاطمة، إضافة إلى تأمين التدريب العملي الإكلينيكي للطالبات اللائي يحظين برعاية «إسعاف دبي» طوال فترة الدراسة بالكلية.

وأضاف أن الطالبات سيحظين كذلك بمنح دراسية ومكافآت شهرية، وسيتم توظيفهن فور تخرجهن بعد إكمالهن البرنامج بنجاح، بموجب عقد بين الخريجة والمؤسسة.

من جانبه، أعرب خليفة الدراي عن ترحيب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومواصلة السير على درب التوطين مترسمين خطوات قادة الوطن العظام في إعلاء مستوى التوطين، حيث إن الاتفاقية تفتح المجال لرفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال الطب الطارئ.