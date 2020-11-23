«صحتي الدولي» ينطلق اليوم بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صحتي الدولي 2020»، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمشاركة عدد من كبريات المؤسسات الصحية العربية والدولية، بالإضافة إلى أكثر من 23 متحدثاً من أبرز الأطباء والخبراء.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي سيعقد هذا العام عبر خاصية الاتصال المرئي تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة كوفيد -19» أكثر من 14 ورقة عمل خلال 7 جلسات تتمحور حول أهم التجارب العالمية المعتمدة في تحقيق عودة آمنة للمدارس، في ظل الجائحة وطرق تعزيز الصحة البدنية والتغذوية للأطفال واليافعين، وسبل دعم إمكانات المدارس.