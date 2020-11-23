20 إجراءً في حال الاشتباه بـ«كورونا» بالمدارس

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس الحكومية خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021، في حال الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا.

وعممت الوزارة، أمس، على الإدارات المدرسية لائحة تتضمن 20 إجراءً لتطبيقها داخل المدارس، في حال الاشتباه بأي إصابة في صفوف المعلمين أو الطلبة. ولفتت الوزارة إلى وجوب تفعيل فريق عمل الصحة والسلامة، وأن يكون ممرض المدرسة أحد أعضائه، لتقييم المخاطر العامة ووضع خطة للسيطرة على انتشار عدوى محتملة في المدرسة، وتوفير ماسحات حرارية ومقاييس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لفحص الأشخاص الذين يدخلون المدرسة، وأن تكون غرفة الحجر الصحي للطلاب أو الموظفين الذين يعانون من ظهور مفاجئ لأعراض (كوفيد-١٩) متاحة في المدرسة ليتم الإشراف عليها وإدارتها من قبل ممرضة المدرسة.

كما يجب على المدرسة تخصيص عامل نظافة وتحديد الموظفين المصرح لهم بدخول غرفة الحجر الصحي، على أن يستخدموا جميعاً معدات الحماية الشخصية، حسب توجيهات ممرض المدرسة وإرشادات الصحة العامة، أثناء تواجدهم في غرفة الحجر الصحي. وأن تضمن المدرسة القدرة على تطبيق إدارة الحالات المشتبه بها وكذلك إدارة النفايات الطبية، حسب توجيهات ممرض المدرسة وإرشادات الصحة العامة. إذا كانت نتيجة اختبار أحد الموظفين أو الطلاب إيجابية لـ (كوفيد-١٩) أو تم تحديد تعرضهم لأشخاص مصابين بالمرض (كوفيد-١٩)، ويتوجب على الموظف وولي الأمر المعني إبلاغ المدرسة، حتى يتم اتخاذ تدابير تأمين صحة الطلاب والموظفين الآخرين الذين قد يكونون قد تعرضوا للفيروس.

وإذا تأكد للمدرسة وجود حالة (كوفيد-١٩) مؤكدة ضمن الأشخاص الذين تواجدوا فيها، فيجب تطبيق إجراءات التعقيم والنظافة المعتمدة على المرافق التي تواجد بها المصاب، وإذا تبين إصابة طالب أو موظف بالمرض، أو ظهرت عليهم أعراض (كوفيد-١٩) خلال تواجدهم في المدرسة، فيجب إبلاغ ممرض المدرسة ونقلهم على الفور إلى غرفة الحجر الصحي، حيث سيتم تسجيلهم ومراقبتهم وإدارة حالتهم والإبلاغ عنها، ومتابعة وضعهم الصحي من قبل ممرضة المدرسة وفقاً للإرشادات الصحية.

وبينت أنه يجب على ممرض المدرسة إدارة الحالات والإبلاغ عنها وإحالتها ومتابعتها مع أولياء الأمور والجهات الصحية، بناء على إرشادات الصحة العامة، ولا يجوز للمدرسة إعطاء أي أدوية للطفل، وعلى المدرسة التأكد من إخلاء الحالة المشتبه بها وإذا كان المشتبه به طالباً، يتم التواصل مع أولياء الأمور على الفور لاستلام الطالب من المدرسة، وسيقوم ممرض المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور عن أقرب مستشفى ومركز اختبار (كوفيد-١٩) وسيتم متابعة الحالة الصحية من قبله. ومن الإجراءات أن تحتفظ المدرسة بسجل موقّع لجميع الأشخاص الذين قدموا إلى المدرسة، على أن يتضمن السجل الاسم والمنصب والجهة ورقم الهاتف، ويجب أن يتم تسجيل نتائج فحص درجة الحرارة، وحالة تطبيق الحصن، والأعراض المشابهة لـ (كوفيد-١٩)، وتأكيد الممرض في حال تم الفحص من قبل ممرض المدرسة. ويجب أن تحتوي العيادة المدرسية على قائمة محدثة لجميع الموظفين والطلاب الذين يعانون من حالات طبية عالية الخطورة (DM، HTN، أمراض القلب، نقص المناعة، الربو، إلخ)، ويجب أن يكون للحالات عالية الخطورة التي تم تحديدها خطة فردية لتقليل مخاطر الإصابة بعدوى (كوفيد-١٩) عندما يكون الحضور لمبنى المدرسة مطلوباً. وعلى المدرسة أن تقوم بتسجيل وتحديث بيانات حضور وانصراف الطلبة وإعفاءاتهم وأسباب الغياب في النظام الإلكتروني والاستمارات المخصصة لمتابعة ذلك، حتى يتسنى للإدارات المعنية متابعة الوضع الصحي في المدارس. وفي حال الحاجة إلى حفظ المقتنيات الشخصية خارج القاعات الدراسية، يجب أن يتم وضعها من قبل الطلبة أنفسهم في مكان يخصص لكل طالب على حدة منفصلاً عن مقتنيات الطلبة والأشخاص الآخرين.

تنظيف وتعقيم

كما ضمنت الوزارة اللائحة الإجراءات المعتمدة منذ بداية انطلاق العام الدراسي؛ أي التأكد من تطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم للأسطح والمرافق المدرسية حسب التوجيهات المعتمدة، وفحص جميع الموظفين والطلاب عند الدخول، من خلال موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء التي لا تتطلب اللمس، وأن تكون درجة حرارتهم أقل من 37.8 درجة، وإبراز رمز الحالة الأخضر نشطاً في تطبيق الحصن للشخص وعدم وجود أعراض COVID-19 لديهم. وإذا تبين أن درجة حرارة الطالب أو الموظف 37.8 درجة سيليزية أو أعلى، أو ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض COVID-19، أو كان الرمز النشط في تطبيق الحصن لهم بغير اللون الأخضر، فيجب إبلاغ ممرض المدرسة بالحضور إلى المدخل لتأكيد الحالة وتسجيلها وإدارتها والإبلاغ عنها ومتابعتها بناءً على إرشادات الصحة العامة. وكذلك التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الشخصية ومنها لبس الكمام والقفازات، وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل متكرر، والتقيد بإجراءات التباعد الجسدي وتجنب التقبيل أو السلام بالأيدي. كما يجب على المدرسة ضمان تطبيق التباعد الجسدي وجميع التدابير الوقائية في مكانها وتنفيذها خلال الاختبارات.