جامعة أبوظبي تدشن «واجب علينا» مركزاً تعليمياً للطلبة المتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت جامعة أبوظبي بالتعاون مع «المارشال الإماراتي» مركزاً تعليمياً شاملاً تحت شعار (واجب علينا)، بهدف توفير بيئة تعليمية للطلبة المتطوعين في مقر الفحص الطبي لكوفيدـ 19 في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في أبوظبي.

وأكد سالم مبارك الظاهري، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، على أهمية هذه المبادرة التي تترجم التلاحم المجتمعي مع القيادة الرشيدة في دعم العاملين في خط الدفاع الأول، فقد بادرت جامعة أبوظبي بتأسيس مقر تعليمي مزود بأجهزة الحاسوب والبنية التحتية الرقمية التي تهيء الطلبة المتطوعين من مختلف المراحل الدراسية لمواصلة مسيرتهم التعليمية، خلال أدائهم لواجب التطوع في هذا المركز.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة مبادرات شاملة لجامعة أبوظبي منذ تفشي جائحة كورونا عالمياً، وبالتعاون مع المتطوعين تم الاتفاق فيما بيننا على إنشاء مركز تعليمي لهذه الكوادر من المتطوعين، وستتولى الجامعة توفير الدعم الأكاديمي والتقني الذي يهيء للطلبة المتطوعين التواصل المستمر مع مؤسساتهم التعليمية، بما يمكنهم من تلبية الخطط الدراسية لكل منهم، والاستعداد لامتحاناتهم التي ستعقد قريباً. ومن جانبه، قال سيف الذهب، رئيس المتطوعين ضمن برنامج «المارشال الإماراتي»: «إننا نثمن مبادرة جامعة أبوظبي بتدشين هذا المركز الذي يمثل إضافة حيوية للجهود المجتمعية الرائدة في دعم خط الدفاع الأول، مشيراً إلى أن المتطوعين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل دعم بيئة الرعاية الصحيّة، التي توفرها الدولة للمصابين بفيروس كوفيدـ 19».

وأشار إلى أن المارشال الإماراتي بحث مع جامعة أبوظبي إمكانية توفير هذه المتطلبات للمتطوعين، ومن ثم تم الاتفاق على تأسيس هذا المركز الذي ستكون له آثار إيجابية بارزة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيمكن المركز الجديد قوافل المتطوعين من التواصل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس في مؤسساتهم وفقاً للخطط الدراسية لكل منهم، وكذلك التمكن من المراجعة والدراسة استعداداً للامتحانات، من خلال الموارد الرقمية التي سيوفرها المركز.