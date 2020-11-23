«تريندز» يجري استطلاعاًً حول الموجة الثانية من كوفيد-19

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» استطلاعاً جديداً للرأي حول (تداعيات الموجة الثانية من تفشي وباء «كوفيد-19»)، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول تداعيات الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» التي تشهدها معظم دول العالم في الوقت الراهن، ودفعت بعضها إلى إعادة الإغلاق الوطني وفرض المزيد من القيود، في ظل الارتفاع في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة. ويتوافر هذا الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لـ «مركز تريندز» لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة فيه.

ويتضمن هذا الاستطلاع خمسة أسئلة رئيسية، أولها: هل تعتقد أن تأثير الموجة الثانية من «كوفيد-19» سيكون أقوى من الموجة الأولى؟ وثانيها: هل تتوقع إغلاقاً كاملاً ثانياً للاقتصاد بسبب زيادة الحالات الجديدة في بلدك؟ وثالثها: هل تعتقد أن عمليات الإغلاق الكاملة للدولة هي الحل الأفضل لمواجهة الموجة الثانية من «كوفيد-19»؟ ورابعها: هل تعتقد أن التأثير الاقتصادي لإغلاق الاقتصاد للمرة الثانية سيكون أكبر بكثير من تأثير الإغلاق الأول؟ وخامسها: ما مدى ثقتك بتعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد-19» في الأشهر المقبلة؟

ويعد هذا الاستطلاع هو الثالث الذي يجريه «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» حول «كوفيد-19»، حيث سبق أن أجرى استطلاعاً للرأي بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، لمعرفة آراء وتصورات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة حيال أزمة فيروس «كوفيد-19»، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحظي بمشاركة كبيرة من جانب أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء.