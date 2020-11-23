«تدوير» تدشن ناقلة نفايات بحرية في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن إطلاق أول ناقلة نفايات بحرية (عبارة بحرية) على مستوى إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة، وذلك تماشياً مع جهوده المتواصلة لتقديم خدمات جمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة وكنس وتنظيف الشوارع وفق أعلى معايير الجودة، للحفاظ على كافة مظاهر الصحة والنظافة والبيئة والسلامة العامة.

وتم تدشين الناقلة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، حيث ستستخدم العبارة في نقل وترحيل كافة أنواع النفايات التي سيتم جمعها في الجزيرة ونقلها إلى مدفنة الرويس بشكل يومي ومنتظم.

وستوفر الناقلة البحرية جهوداً كبيرة على مستوى عمليات النقل، من خلال إتاحتها الفرصة لنقل كميات مضاعفة بالمقارنة بآليات وطرق النقل التقليدية، حيث ستحمل حاويات كبيرة الحجم من النفايات والمخلفات الناتجة عن الاستخدام اليومي في كافة مناطق الجزيرة.

وتتميز العبارة البحرية بطول يصل ما يقارب 26 متراً، وتتسع لحمولة تصل إلى 79 طناً، بينما يتكون طاقمها المشرف من 6 أشخاص، واثنين من الربان، وميكانيكي وكهربائي ومساعدين اثنين بشكل دائم.

ويبذل فريق العمل المشرف على العبارة جهوداً كبيرة من أجل إتمام كافة العمليات المجدولة بشكل احترافي ودقيق، حيث تقوم العبارة بنقل وترحيل ما يقارب 6 رحلات بشكل أسبوعي من الجزيرة، حيث تُقدر كمية النفايات المنقولة أسبوعياً بـ200 طن.

أعمال مكثفة

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن إطلاق وتدشين أول ناقلة بحرية على مستوى إمارة أبوظبي، جاء كنتاج طبيعي للأعمال المكثفة التي يقوم بها المركز على الدوام، من أجل إيجاد حلول جذرية في كافة أرجاء الإمارة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي الرامية إلى الحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة، وإبقائها خالية من كافة مظاهر التلوث، التي قد تتسبب بها النفايات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وأكد أن إطلاق تلك الناقلة البحرية المتميزة جاء كتنفيذ وترجمة سريعة لتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى ضرورة مواصلة تقديم كافة خدمات النظافة، والحفاظ على المظهر العام في جزيرة دلما وفق أعلى معايير الجودة العالمية والتقنيات الحديثة، باعتبارها واجهة سياحية تاريخية عريقة ذات مناظر طبيعية خلابة وجمال ساحر».