حملات لإزالة مشوهات المظهر العام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والقطاع الخاص، عدة حملات تستهدف إزالة مشوهات المظهر العام في مدينة أبوظبي وضواحيها وفي الجزر القريبة.

ونفذت البلدية حملة لإزالة المشوهات على الجزر القريبة من أبوظبي، وحملة أخرى لتنظيف شاطئ مصفح، وحملة في جزيرة حالة البحراني، شملت إزالة الخيام القديمة المتهالكة، والأعمدة، وغيرها من المواد المهملة، كما نفذت البلدية حملة لتنظيف جزيرة (الزبارة). وأنجزت البلدية حملة لتنظيف قاع البحر بهدف الحفاظ على الحياة والبيئة البحرية بالقرب من جزيرة «الحجاب»، وشارك في الحملة مجموعة من الغواصين المتخصصين والمتطوعين.