إغلاق المتاجر في منطقة ميناء زايد بأبوظبي 26 نوفمبر الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

استعداداً لتنفيذ عملية هدم أبراج ميناء بلازا نهاية هذا الأسبوع، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن غلق المتاجر والمحال في الأسواق الواقعة في منطقة ميناء زايد، وذلك اعتباراً من الخميس الموافق 26 نوفمبر من الساعة 7 مساءً ويُستأنف العمل فيها يوم الجمعة، 27 نوفمبر، الساعة 4 عصراً.

ويأتي هذا الإغلاق المؤقت في إطار تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ عملية هدم أبراج ميناء زايد ضمن أعمال المرحلة الثانية من خطة التطوير الشاملة للمنطقة. وسيشمل الإغلاق كلا من سوق السمك وسوق النباتات، والجمعية التعاونية، وسوق السجاد، وسوق المواشي، بالإضافة إلى المسلخ، وسوق الفواكه والخضراوات.

ونصحت الدائرة الراغبين بالتسوق خلال فترة الإغلاق المؤقت بالانتقال إلى مواقع أخرى بديلة داخل الإمارة وفي المراكز التجارية المختلفة. وأكد أحمد الكويتي مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على أن أمن وسلامة المجتمع يأتيان على رأس سلّم أولويات الدائرة والجهات المختصة.

وحول الاستعدادات النهائية لتنفيذ عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا، قال الكويتي: «نعمل بالتعاون والتنسيق التام مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة. وقمنا بإبلاغ جميع المستأجرين في منطقة ميناء زايد بالإجراءات الاحترازية وعملية الإخلاء المعمول بها، وذلك ضمن خطة تواصل مستمرة تستهدف ضمان اتباع إجراءات السلامة بدقة لتسهيل عمل الشركاء المعنيين والحفاظ على راحة وسلامة المجتمع المحلي بشكل عام».

وبعد تنفيذ عمليّة الهدم يوم الجمعة المقبل (27 نوفمبر) ستبدأ مرحلة إعادة تطوير بعض المناطق في ميناء زايد، والتي ستنفذها شركة مدن العقارية، لتشتمل على سوقٍ جديدٍ للأسماك وسوق النباتات وسوق الفواكه والخضراوات وسوق اللحوم وسوق السجاد وسوق التمر وسوق الجملة، بالإضافة إلى سوق موسمي.

والجدير بالذكر أنه خلال فترة إعادة التطوير، ستظل المتاجر والأسواق الحالية مفتوحة للجمهور. وسيتم نقل المحال التجاريّة إلى المواقع الجديدة فور انتهاء تنفيذها، دون أن يؤثّر ذلك على سير الأعمال التجاريّة في الأسواق الحاليّة.