«دار البر» تدعم «أوقاف عجمان» لفرش 5 مساجد

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت جمعية دار البر دعماً مادياً لمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إمارة عجمان، حيث تكفلت الجمعية بتوفير السجاد وفرش 5 مساجد في الإمارة، بتكلفة بلغت 200 ألف درهم.

وأشار محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية إلى أن المبادرة غطت مساحة ألفي متر مربع من المساجد الخمسة بالفرش الخاص، لافتاً إلى أن الجمعية سبق لها أن وفرت خلال العام 2018 فرشاً لبعض المساجد في عجمان.

وأكد أن «دار البر» تحرص كل الحرص على العمل المشترك وتقوية شراكتها مع القطاع الحكومي، وإيجاد فرص للتعاون من أجل تعزيز تكاملية الأدوار بين المؤسسات الوطنية بمختلف مجالاتها، وتحقيق أهدافها المشتركة.

وأكد المهيري أن بيوت الله تحظى برعاية خاصة واهتمام استثنائي من جانب الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب دعم ومساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود، ورعاية الشرائح المجتمعية الضعيفة، مثل الأيتام والأرامل والمرضى وأصحاب الهمم وغيرهم.

وتسلم شيك الدعم عبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان.