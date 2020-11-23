خفض المخالفات المرورية 50% في عجمان

عجمان (الاتحاد)‏

أصدر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 23/‏‏‏11/‏‏‏2020 باستثناء مخالفة قيادة مركبة، بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسي» من دون ترخيص، ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54.

وقال النعيمي: إن القرار جاء تسهيلاً على المخالفين، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين، وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم.