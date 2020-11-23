«الطرق» تنظم منتدى المركبات ذاتية القيادة

دبي (وام)

نظمت هيئة الطرق والمواصلات منتدى «الإطار القانوني لتنظيم التنقل بالمركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي»، والذي حضره عدد من المتخصصين والموظفين والمعنيين، وشارك فيه خبراء من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة من ذوي الصلة بالمجال.

وقال شهاب حمد بو شهاب مدير إدارة الشؤون القانونية بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة الذي بدأ المنتدى بكلمة افتتاحية: إن عقد المنتدى جاء في إطار اهتمام حكومة دبي بالمركبات ذاتية القيادة، بوصفها إحدى الرهانات المستقبلية في استراتيجية دبي للتنقل الذكي، والتي تحرص الهيئة على تعزيزها مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحويل 25% من الرحلات اليومية، التي تتم من خلال وسائل المواصلات الذاتية القيادة بحلول عام 2030، وأن المنتدى جاء لبحث المسائل القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتشغيل المركبات ذاتية القيادة في طرق إمارة دبي.