استثمارات «أدنوك» تزيد الثقة بأسواق النفط

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون بشركات خدمات بترولية، أن اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، يسهم في تحسن النشاط بالقطاع، ويدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19». وقالوا لـ «الاتحاد»، إن إعلان استثمارات جديدة، خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تتجه فيها كثير من الدول لتقليص النفقات، يعكس استقرار الأوضاع المالية بالإمارات، ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أهمية خطة «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية في تحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة.

نشاط الأسواق

وقال أسامة سعيد المدير العام لمجموعة بن حمودة للتجارة والخدمات العامة، إن زيادة إنتاج النفط بالإمارات، تمثل إضافة مهمة ستؤدي لمزيد من النشاط بالأسواق، لاسيما خلال هذه الأوقات الصعبة التي تشهد تقلبات في أسواق النفط، ما يحمل العديد من الرسائل الإيجابية لأسوق الطاقة رغم التحديات الراهنة.

وأوضح أن إعلان «أدنوك» استثمارات جديدة يعطي دفعة قوية للشركات المحلية، ويشجعها على رفع استثماراتها وكفاءتها لمواكبة الطلب المتوقع، موضحاً أن إعلان «أدنوك» استثمارات جديدة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تتجه فيها كثير من الدول لتقليص النفقات، يعكس استقرار الأوضاع المالية بالإمارات، ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية خطة «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية في تحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة، موضحاً أن ذلك سيكون له دور مهم في انتعاش النشاط بقطاع النفط والغاز، بما يعود بالنفع على الشركات العاملة بالمجال.

تحسن النشاط

من جانبه، أكد أحمد التنير مدير عام شركة المسعود للنفط والغاز، أن اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، يسهم في تحسن النشاط بالقطاع، ويعزز مستويات الثقة في قطاع النفط والغاز.

وأشار التنير إلى أن الفترة الأخيرة حملت الكثير من المؤشرات الإيجابية لسوق النفط، لاسيما مع نجاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020»، والذي انعقد افتراضياً خلال الفترة بين 9 و12 نوفمبر الجاري، في استقطاب 80 ألف شخص تابعوا جلساته الاستراتيجية والفنية الافتراضية، كما أعلنت «أدنوك» اتفاقيات وشراكات جديدة، حيث كشفت «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، عن مشروعهما المشترك «تعزيز»؛ بهدف إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، وتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات في الرويس.

ولفت التنير إلى أهمية النقلة النوعية التي تحققها «أدنوك» في نشاطاتها في مجال التسويق والإمداد والتداول والتطوير المستمر الذي تنجزه لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات للعملاء.