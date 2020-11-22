«القيمة المحلية المضافة» يوفر فرص أعمال واعدة للقطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أكد رجال أعمال ومسؤولون بشركات خدمات نفط أهمية إعلان «أدنوك» خطة لإعادة توجيه 160 مليار درهم «43.6 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي، خلال الفترة بين 2021 و2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، في دعم النشاط بالقطاع الخاص.

وأوضحوا لـ «الاتحاد» أن نجاح برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم «20.7 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي والمساهمة في توفير أكثر من 2000 وظيفة لمواطني الإمارات في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج في يناير 2018، يبرز أهمية البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأطلقت «أدنوك» برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018؛ بهدف زيادة مساهمة «أدنوك» في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية، ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق فرص تجارية للقطاع الخاص المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتضمن خطط أعمال «أدنوك» الجديدة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين سلاسل التوريد، ورفع نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية المحلية في قطاع النفط والغاز.

وبعد النجاح اللافت للبرنامج، توسع نطاق عمل البرنامج بما يتجاوز قطاع النفط والغاز، ليشمل قطاعات أخرى، مع توفير معايير موحدة للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة لضمان كفاءة البرنامج، ومساهمته في النمو الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات.

ووقعت «أدنوك»، خلال الفترة الأخيرة، اتفاقيات مع جهات عدة لتوسعة نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة، منها دائرة التنمية الاقتصادية، ومبادلة للاستثمار.

تنافسية الشركات

وقال عاطف عريقات المدير التنفيذي لشركة الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة، إن برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة ساهم في تعزيز أعمال وتنافسية الشركات المحلية العاملة بخدمات النفط والغاز، وتحويل الصناعات الخارجية إلى السوق المحلي، كما يشجع الشركات على زيادة استثماراتها بالسوق المحلي، لتعزيز فرص الفوز بالمناقصات والعطاءات.

وأشار عريقات إلى أن البرنامج يشجع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق الإماراتي، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان شركة «بيكر هيوز» عن افتتاح منشأتها الجديدة لخدمات رؤوس الآبار في أبوظبي، عبر شراكة مع شريكها المحلي ممثلاً بـ «الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط».

فرص عمل

وأشار عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة» إلى أهمية برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن البرنامج شجع الشركات الخاصة على ضخ المزيد من الاستثمارات، بجانب الاهتمام بزيادة نسبة التوطين واستقطاب الكوادر المواطنة للعمل، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المرزوقي أن الفترة الأخيرة شهدت التوسع في تطبيق برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» في قطاعات عدة واعدة، بجانب النفط والغاز، مثل الإنشاءات، والعقارات، والخدمات اللوجستية والموانئ، والطاقة النووية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن القطاع الزراعي، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويشجع الشركات على الاستثمار بالأسواق المحلية.

نمو اقتصادي

تقيس شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة ICV مساهمة الموردين من القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد المحلي، من خلال مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومستوى إنفاق الشركات على سلاسل الإمداد والخدمات المحلية، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي.

ويعزز برنامج القيمة المحلية المضافة، من خلال التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل تنويع الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنفاق على مجموعة متنوعة ومتنامية من السلع والخدمات المحلية، والتوطين وفرص العمل وتطوير المهارات للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وتوطين القدرات والإمكانات الاستراتيجية للوظائف الحيوية ضمن سلسلة الإمداد في قطاع النفط والغاز.