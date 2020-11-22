حاكم الشارقة يتفقد مشاريع تنموية في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، عدداً من المشروعات التنموية والحيوية في مدينة خورفكان، في إطار حرص سموه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة ورفدها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية.

وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات والبنية التحتية في إمارة الشارقة، حيث استهل سموه زيارته بتفقد سير الأعمال الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع «مدرج خورفكان». وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المدرج، متفقداً التدرج وأماكن الجلوس المختلفة والزوايا وجنبات المدرج، واطلع سموه على بعض الصور واللقطات الخاصة بالمشروع الجاري إنشاؤه على مساحة 400 ألف قدم مربعة، واستمع سموه إلى تفاصيل المشروع من المهندسين، وأبدى سموه الملاحظات والتوجيهات الخاصة باللمسات الأخيرة لهذا المشروع.

حاكم الشارقة يطلع على المشاريع (من المصدر)

بعد ذلك توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إلى سد الرفيصة، وتفقد المكان، ووجه سموه بإضافة جلسات عائلية مظللة، تتضمن جميع مستلزمات الجلوس والراحة، وكذلك مواقع للشواء.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بعمل مواقف سيارات ودورات مياه إضافية في سد الرفيصة، وإنشاء مسار جبلي يربط بين المواقف الحالية وقناة الرفيصة المائية، ثم الوصول إلى برجي الرفيصة والعودة مرة أخرى إلى المواقف، بجانب جلسات عائلية مباشرة على قناة الرفيصة بالإضافة إلى المرافق الموجودة حالياً في المكان كالمطعم والمقهى ومنطقة الألعاب، وذلك حرصاً من سموه على توفير أعلى درجات الراحة والترفيه لرواد المكان.

وسيتم افتتاح مدرج خورفكان في القريب العاجل، ضمن حفل ضخم وعروض كبيرة، وعرض لفيلم «خورفكان»، بعد أن تمت إضافة تفاصيل جديدة لم يكن يتضمنها الفيلم أثناء عرضه الأول خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة طريق خورفكان، وذلك استكمالاً للأحداث التي دارت في فترة الغزو البرتغالي لمدينة خورفكان.