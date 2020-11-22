«تريندز» ينظم ندوة عن الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ندوة عن بُعد، تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي... من الخيال إلى الواقع»، الثلاثاء المقبل عبر بث مباشر على موقع المركز باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتضمن الندوة محاور رئيسية عدة، أولها الوضع الحالي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وثانيها تجارب الدول والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وثالثها آثار الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن المعرفي، ورابعها تطبيقات وفرص الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية - خدمات المحتوى في الحكومة. وخامسها أمن نظم الذكاء الاصطناعي وموثوقيتها. وسادسها دور صنّاع السياسات في تيسير تبنّي الذكاء الاصطناعي.

وسيشارك في هذه الندوة نخبة من أفضل الخبراء والاختصاصيين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كالبروفيسور ستيفن لو، أستاذ زائر متميِّز بجامعة تسنغوا بالصين، و د. باتريك نانغيرت، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بشركة سامسونج، و د. راند والتزمان، نائب رئيس قسم التكنولوجيا بـ «مؤسسة راند» في الولايات المتحدة الأميركية، و د. كارثينك نانداكومار بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور إرنيستو دامياني، مدير أول في معهد علم الروبوتات والنظم الذكية بجامعة خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و د. ملك بن سالم مستشار رئيسي في التحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، بمؤسسة ذا ديجتاليب في الولايات المتحدة الأميركية، ونادر كبارة، مستشار إداري لشؤون الذكاء الاصطناعي بمؤسسة إي آي دايركشنز للاستشارات والدراسات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي ذ.م.م، ورامز القرا، النائب الأول لرئيس مؤسسة إيفيرتيم جي إس-إنتاليو.