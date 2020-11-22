الأعمال الخيرية تطلق «صقيع الشتاء»

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية حملتها الشتوية لهذا العام تحت شعار «صقيع الشتاء»، التي تستهدف الأسر والأطفال الذين يعانون ويلات البرد القارس في بعض المناطق والدول التي تعمل فيها الهيئة. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني، وتأصيل الإرث الإماراتي المستمد من بذور خير أهل الدولة والموروثات الدينية، التي تربى عليها شعب الإمارات المعطاء في إغاثة الملهوفين حول العالم. وأوضح الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لـ«الهيئة»، أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع الاستراتيجيات التي تنتهجها الهيئة بهدف تغطية مشاريع الخير خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي تتضمن توفير التدفئة الشتوية من فحم وحطب ومدافئ ووقود التدفئة، فضلاً عن بناء وصيانة المنازل، وإطعام الطعام وحفر الآبار وبناء المساجد.