«التربية» تطلق منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية للارتقاء بجودة «التعليم العالي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية، وهي بمثابة بوابة عامة، توفر معلومات عن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص حول البرامج الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي حصلت على الاعتماد الدولي. وشهد إطلاق البوابة عدد من القيادات التربوية بالوزارة، إلى جانب أعضاء الفريق التنفيذي الوطني المعني بالمؤشر، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف المنصة التي تستهدف جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتلخص في توفير معلومات عن البرامج الجامعية في الدولة المعتمدة دولياً، وتوفير قائمة بهيئات الاعتماد الدولية الموثوقة التي تعمل كدليل لمؤسسات التعليم العالي في تخطيطها للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها، بالإضافة إلى توفير عدد من الموارد والمراجع التي يمكن أن تساعد المؤسسات في الحصول على الاعتماد، وأيضاً توفير منصة لتبادل الخبرات والأخبار في هذا المجال بين مؤسسات التعليم العالي، وتعتبر المنصة دليلاً رسمياً لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط https:/‏/‏ipap.moe.gov.ae

وبينت وزارة التربية والتعليم أن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص بالاعتماد الدولي للبرامج، هو عبارة عن أداة لقياس عدد برامج البكالوريوس المعتمدة وطنياً، والتي حصلت على اعتماد إضافي من هيئة اعتماد دولية معترف بها، مشيرة إلى جملة من الشروط التي يجب على الجامعات تلبيتها لتكون مؤهلة لقياسها من خلال المؤشر، منها أن تكون هناك جهة دولية تعتمد تخصص البرنامج الجامعي، بالإضافة إلى تخريج دفعتين على الأقل من البرنامج الجامعي ذاته.

وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، أن إطلاق المنصة يصب في تحقيق محور الجودة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وهو ما يأتي تعزيزاً لرؤية الوزارة، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في الدولة، والوصول بها إلى أرفع المستويات التي تحاكي نظيراتها على المستوى العالمي، وبما يسهم في تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وبين أن الاعتماد الأكاديمي البرامجي يُعد من أهم أدوات ضمان الجودة لبرامج التعليم العالي، حيث تنظر عملية الاعتماد الأكاديمي لجميع أجزاء البرنامج من مدخلات وعمليات ومخرجات، شاملة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ومحتوى البرنامج والموارد المتوافرة له، وغيرها من الجوانب، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من هيئات دولية هو علامة لجودة البرنامج ومستواه الذي يناظر البرامج المماثلة في الدول المتقدمة عالمياً.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه البوابة وغيرها من المبادرات إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة عبر مقارنته بمنظومات تعليمية عالمية من أجل خلق أجواء تنافسية، تنعكس بشكل إيجابي على جودة المخرج التعليمي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، إن المنصة من شأنها توفير قاعدة بيانات مرجعية للمجتمع من طلبة وأولياء أمور، وبإمكانهم الاستفادة منها للحصول على معلومات حول جودة البرامج الجامعية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ومدى توافقها مع معايير الجودة العالمية.

معايير

أكد المهندس خالد الهرمودي، المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أنها مبادرة مهمة تدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقق أهداف 2021 والمتعلقة بتعزيز أعلى معايير جودة التعليم العالي في الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، مبيناً أن البوابة الوطنية ستمكّن الجهات المعنية والفرق التنفيذية من توفير بيانات دقيقة عن حالة الاعتماد الوطني والدولي للبرامج الأكاديمية في الجامعات المرخصة في الدولة، ما سيكون له الأثر في عملية صنع القرار بشكل أفضل من قبل الأطراف المعنية، معرباً عن أمله في أن يتم تطوير هذه البوابة بشكل أكبر لخدمة التطلعات الطموحة لخطة الإمارات للخمسين القادمة، والتي تهدف إلى امتلاك أفضل الجامعات في المستقبل.