منتدى لطالبات «التربية الابتكارية»

العين (وام)‏

نظمت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة المنتدى الأول لطالبات ماجستير التربية الابتكارية، تحت عنوان «من هنا يبدأ المستقبل»، بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

حضر المنتدى الدكتور جمال محمد المهيري الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتورة نجوى محمد الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة في جامعة الإمارات. وتضمن المنتدى جلسات وورشاً متنوعة تستشرف التعليم في المستقبل.

وقالت الدكتورة نجوى الحوسني: يهدف المنتدى للتعريف ببرنامج الماجستير التربية الابتكارية، والذي يُعد من البرامج الرائدة والفريدة من نوعها، والتي كانت ثمرة تعاون بين جامعة الإمارات ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تُعد شريكاً استراتيجياً قوياً وداعماً لكلية التربية.

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري: إن شعار المنتدى «من هنا يبدأ المستقبل» هو شعارٌ متأصل في الطبيعة البشرية والمتجدد بتعاقب الأجيال والمتصل بشغف المعرفة وولع التطوير واستكشاف المستقبل، ومن الجيد أن نلمس هذا التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجامعة الإمارات.