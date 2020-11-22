تعاون بين «الشارقة للتعليم» وجمعية حماية اللغة العربية

الشارقة (وام)

وقع مجلس الشارقة للتعليم، أمس، عبر التواصل المرئي، اتفاقية تعاون مع جمعية حماية اللغة العربية، تقوم بموجبها الجمعية بتبني القصص القصيرة الفائزة في مسابقة «ركائز» للقصة القصيرة بفرعيها اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وطرحها في مجموعة قصصية.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أهمية التعاون مع جمعية حماية اللغة العربية لخلق مواهب وكتاب واعدين في مجال القصة القصيرة من خلال طرح قصص الفائزين والفائزات في مجموعة تقدم للقراءة، وتمثل منصة لتشجيعهم وتشجيع أقرانهم على الكتابة في ضوء أهداف المجلس.

وأبدى الدكتور علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، سعادته بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم وتوقيع اتفاقية مشتركة تهدف لتكامل الأدوار بين المجلس والجمعية في الاهتمام بالإبداعات الأدبية للطلبة من خلال الإعلان عن مبادرة طباعة القصص القصيرة الفائزة بالمراكز الثلاثة.

وقال إن المبادرة تسعى إلى تشجيع الطلبة والميدان التعليمي والمجتمعي على كتابة وقراءة القصص ليصبحوا مشاريع واعدة في فضاءات الكتابة القصصية.