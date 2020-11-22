«كلمة ونغم» للتواصل باللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المحاضر الأول في جامعة نيويورك أبوظبي ناصر إسليم، النسخة الثانية من كتابه «كلمة ونغم»، والذي شارك في تأليفه الأستاذ المشارك ومدير الدراسات الآسيوية في كلية تشارلستون - ساوث كارولينا غازي أبو حاكمة، ويوفر الكتاب للطلبة إمكانية الوصول إلى مصدر تعليمي مبتكر باللغة العربية.

وجاءت الطبعة الثانية من الكتاب الذي نُشر مجلده الأول لأول مرة في أكتوبر من عام 2014، ليشجع الطلبة على التواصل الإبداعي باللغة العربية من خلال تجارب الحياة الواقعية والأغاني والمسرحيات الموسيقية والحوارات والنصوص، ويقدم الكتاب بنسخته الثانية فهماً أعمق للثقافة العربية.