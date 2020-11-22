وسط إجراءات احترازية ووقائية.. الطلاب يؤدون الامتحانات في أجواء مثالية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت أمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي التي عقدت إلكترونياً في المدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأكدت إدارات المدارس التزام الطلبة بالإجراءات الاحترازية كافة، وأن الامتحان سار بهدوء وأريحية، باستثناء نسبة لا تذكر من طلبة المدارس الخاصة الذين واجهوا بعض الأعطال التقنية في أجهزتهم المحمولة، منها أعطال تتعلق بالشبكة الإلكترونية، وقد تم تفاديها سريعاً بنقلهم إلى القاعات التي جهزتها المدارس في وقت سابق بالأجهزة الإلكترونية التي تسلمتها من الوزارة تحسباً لأي طارئ يحدث أثناء سير الامتحانات، وكذلك الشواحن الخاصة بالأجهزة، حيث احتاج طلبة في الثاني عشر إلى إعادة شحن أجهزتهم.

وقالت فاطمة السويدي، مدير مدرسة الأصايل في أبوظبي، إن الأمور كانت طيبة، وتم امتحان جميع الطلبة 100%، ومدة الامتحان ساعة من بداية دخول الطالب، وكان هناك بطء في النظام، ولكن لدقائق معدودة، وتمت الأمور بكل خير، ولا تعد مشكلة إطلاقاً، بل وبحسب رأيي هو إنجاز في ظل توفير بنية تحتية تستوعب الطلبة الممتحنين كافة على مستوى الدولة، في مختلف الصفوف، وقد سبق انطلاق الامتحانات اتخاذ كل إجراءات تأهيل الطلبة، وكيف يستغلون الوقت، والدخول للنظام، وكنا معهم في حالة الحاجة لأي خدمة.

وأكد أولياء أمور في أبوظبي أنهم سعيدون بقدرة أبنائهم على مواجهة تحدي كورونا وإتمام الفصل الدراسي الأول، وبتمكنهم من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مقدرين جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد وتأهيل الطلبة في جميع الصفوف من خلال الإعداد المسبق لكيفية الدخول إلى النظام وأداء الامتحانات، لافتين إلى أن الصعوبات التي واجهها الطلبة لا تذكر أمام ما أنجزوه، وأن الوزارة تعاونت مع الطلبة بشكل كبير لتلافي أي مشكلات عند بدء الامتحان.

وقال سالم البريكي، ولي أمر، إن الامتحان كان مرضياً، وطمأنني ابني، وإنه لم يواجه صعوبة في الدخول، والتزم بالوقت المقرر، وتم توفير أوراق للمساعدة في الوصول إلى الإجابة الصحيحة، قبل الاختيار بين الإجابات، وتابع «أكدت لنا هذه الظروف الاستثنائية التي أوقفت الحياة في العالم، أن الاستعدادات والانتقال للمستقبل الذي تعمل عليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر فريداً من نوعه، حيث أثبتت هذه الجائحة حسن التدبير، خاصة من ناحية التعليم، حيث إنه استمر وفق المحدد له مسبقاً بنظام التعلم عن بُعد، وقد وفرت الحكومة النظام للطلاب، وذلك لضمان استمرارية التعليم وعدم تأثيرها على الطلاب في تحصيلهم الدراسي، ويعد هذا العمل كبيراً، وجهداً تشكر عليه وزارة التربية والتعليم وحكومة دولة الإمارات».

وقال محمد عبدالعزيز، ولي أمر: «إن أبناءنا الطلاب أدوا الامتحانات في أجواء مثالية، ولم يشكوا من أي نواقص، لأنهم اعتادوا على نسق الأسئلة وكيفية استغلال الوقت، ومر اليوم الأول بسلام، وإن كان الأمر لا يخلو من أن الوقت كان غير كافٍ لبعض الأسئلة، لكن ابني أنجزها في الوقت المحدد، وتابع أنه في هذه الظروف التي نعيشها في الدولة بخصوص كورونا، وكذلك في العالم كله، تأتي الإمارات بإنجاز في رأيي، حيث التزمت وزارة التربية والتعليم بتقديم التعليم الجيد لأبنائنا، ولا يمكن إغفال هذا المجهود المبذول، والذي انعكس إيجاباً على تنمية مهارات أبنائنا الطلبة، واختصار سنوات في مجال التكنولوجيا، وبخصوص الامتحانات، فإنها مرت بسلام وخرج الطلبة راضين وتم تعويض الطلبة عن أي تأخير في مسألة الدخول، وأنا كولي أمر راض تماماً عن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الوزارة، بما في ذلك التنقل بالحافلات المدرسية أو داخل اللجان».

وقالت ناهد عبيد إن الامتحان كان صعباً في بعض المسائل، لكن إجمالاً وفي ظل كورونا أعتقد أنه شيء ممتاز للغاية، واجه ابني صعوبة في كيفية الدخول، لكن تم إيجاد الحل بسرعة كبيرة، وأنا سعيدة بأن أبنائي في مختلف المراحل التعليمية أصبح لديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، بفضل جهود حكومة دولة الإمارات، علماً بأن بعض الطلبة شكوا من صعوبة الامتحان للرياضيات، خاصة المتقدم، وعدم كفاية الوقت.